Prefeitura desobstrui bocas de lobo na região do Taboão

Atendendo a pedidos da população, a Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), promoveu nesta terça-feira (18), a desobstrução de bocas de lobo localizadas no Parque Primavera e no Jardim Santa Emília. A limpeza foi coordenada pela Regional Taboão da SAR.

A desobstrução dos equipamentos que integram o sistema de drenagem de águas pluviais foi realizada nas ruas Cedibra (Parque Primavera) e Cabreúva (Jardim Santa Emília). Em ambos os locais foi utilizado o caminhão hidrojato, que utiliza água sob pressão para promover a limpeza de resíduos e detritos que estavam causando a obstrução.

Na segunda-feira (17), a Regional Taboão também acompanhou a desobstrução de bocas de lobo na Estrada do Elenco, no Jardim São Domingos. A limpeza dos equipamentos, que também contou com o apoio do caminhão hidrojato, foi uma solicitação dos moradores.

Por meio de suas oito regionais, a SAR reafirma o compromisso do município com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando ações que geram benefícios diretos à população.

A Prefeitura de Guarulhos também reforça o compromisso de promover o desassoreamento de córregos e valas de drenagem por meio da Operação Tempestade. A iniciativa, de caráter preventivo, tem como principal objetivo evitar alagamentos em vias da cidade durante o período chuvoso.