Guarulhos adota tecnologia de ponta para prevenção de riscos climáticos

A Secretaria da Saúde de Guarulhos, por meio do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS), participou do 1º Encontro da Rede do Sistema de Monitoramento de Alertas por Satélite (SMAS) realizado em São Paulo nesta segunda-feira (17). Este evento destacou a importância de usar tecnologia de satélite para prevenir e monitorar riscos em todo o território.

O SMAS é uma ferramenta estratégica criada pelo Governo do Estado de São Paulo após as grandes tragédias causadas pelas chuvas no litoral norte em fevereiro de 2023, sendo coordenado pelo Instituto Geográfico e Cartográfico de São Paulo (IGC-SP).

O sistema monitora 79 municípios em áreas estratégicas, como o litoral norte e as Regiões Metropolitanas de São Paulo, Jundiaí e Campinas. Ele utiliza imagens de satélite para emitir alertas mensais sobre desmatamentos, limpezas de terreno, abertura de novas vias e novas construções, atuando como um apoio essencial para a fiscalização ambiental e urbana. Seu objetivo é fornecer dados concretos para que os órgãos públicos ajam de forma rápida, promovendo uma gestão territorial mais inteligente e preventiva.

O encontro reuniu representantes municipais e estaduais para discutir o uso estratégico desses alertas na melhoria da prevenção e resposta a situações de risco, focando no fortalecimento da colaboração entre áreas como Saúde, Defesa Civil, Assistência Social, Meio Ambiente e Planejamento Urbano. Para Guarulhos, essa integração é vital, pois permite à Secretaria da Saúde articular ações no município, antecipando-se à possibilidade de desastres, prevenindo problemas de saúde, identificando áreas vulneráveis e planejando respostas rápidas em casos de emergência.

A participação do município no evento reforça o compromisso com a inovação tecnológica e a gestão integrada, contribuindo para um monitoramento territorial mais eficiente e o fortalecimento de ações preventivas em benefício direto dos cidadãos.