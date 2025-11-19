Pretear celebra a cultura negra em evento no CAPS Tear







A ancestralidade africana e a vibrante cultura negra tomaram conta de Guarulhos nesta terça-feira (18), com a realização da segunda edição do evento Pretear. O encontro, sediado no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Tear (rua Jose Calixto Machado, 188 – Jardim Pinhal), cumpriu o objetivo de exaltar a herança africana e mostrar o quanto a cultura preta está presente no cotidiano, oferecendo uma programação rica em música, arte e história para a comunidade.

A apresentação do evento ficou a cargo de Roberto Preto, que atuou como mestre de cerimônia, garantindo o tom de celebração e o reconhecimento da importância da ancestralidade em todos os momentos.

A musicalidade esteve em foco, explorando os ritmos envolventes do samba, do rap e do axé, com a participação animada da Banda do Projeto Tear. Além disso, o Pretear destacou manifestações culturais que reforçam a identidade negra, como a apresentação do grupo de Afoxé Omo Oyá e a demonstração de força e disciplina da Liga Regional Guarulhense de Capoeira. Para uma experiência mais imersiva, o público também pôde interagir e aguçar os sentidos no Espaço Sensorial, uma área dedicada à herança cultural africana.

O evento proporcionou ainda um momento de confraternização e união com a tradicional feijoada, oferecida aos participantes por um preço justo e com caráter solidário. O Pretear se consolidou, assim, como um espaço essencial de aprendizado e convívio, reforçando a importância da cultura preta na formação da sociedade e oferecendo um dia de profundo reconhecimento à história e à arte negra.