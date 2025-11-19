Desafio Cross 2025 reforça preparo e integração das equipes de emergência em Guarulhos







O Desafio Cross 2025 da Defesa Civil de Guarulhos foi realizado no Parque Estadual da Cantareira – Núcleo Cabuçu. Em sua 13ª edição, o evento reuniu 11 equipes competidoras, representando a Defesa Civil de Guarulhos, Defesa Civil de Itaquaquecetuba, Secretaria da Saúde, Secretaria de Esportes e Lazer e Guarda Civil Municipal (GCM), em um dia intenso de atividades físicas e técnicas voltadas ao aperfeiçoamento do trabalho de prevenção, resposta e salvamento.

Organizado pela Defesa Civil de Guarulhos, o Desafio Cross é considerado uma das principais ações de treinamento intersetorial do município. A competição tem como foco o desenvolvimento de liderança, força, resistência, tomada de decisão e, principalmente, espírito de equipe, elementos essenciais para profissionais que atuam na linha de frente em ocorrências de emergência.

Nesta edição, foram realizadas sete modalidades que simulam situações reais enfrentadas no cotidiano das equipes de salvamento: corrida feminina; corrida masculina; exercício vertical; exercício de primeiros socorros; trilha com vítima; e salvamento aquático, que incluiu nado, abordagem à vítima e resgate com bote.

Segundo a Chefe da Divisão de Gestão de Proteção e Defesa Civil, Fabiana Aires, iniciativas como o Desafio Cross são fundamentais para aprimorar a atuação dos agentes públicos. Segundo Fabiana, esse tipo de treinamento reforça a importância da preparação contínua, pois os servidores e profissionais envolvidos no atendimento de emergência têm a oportunidade de se aperfeiçoar cada vez mais, garantindo respostas rápidas, técnicas e eficientes à população.

Realizado anualmente, o Desafio Cross fortalece o compromisso da Defesa Civil de Guarulhos em manter suas equipes prontas para enfrentar os desafios cotidianos, garantindo maior segurança e proteção à população. O evento também estimula a integração entre diferentes órgãos, promovendo troca de conhecimento e padronização de procedimentos em situações de crise.

A edição de 2025 reafirma o papel da iniciativa como um marco de valorização, capacitação e união entre as equipes que trabalham diariamente para salvar vidas.