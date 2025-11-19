Campeões da Grande Liga de futebol amador serão conhecidos no sábado







A Grande Liga de futebol amador conhecerá seus campeões neste sábado (22). A Série Ouro e a Prata encerram-se no mesmo dia, em partidas a serem realizadas no Estádio Cícero Miranda, no Lago dos Patos, na Vila Galvão. A primeira disputa acontece às 11h, definindo o campeão da série Prata entre Manguaça e Vila Rio. Às 13h será o confronto válido pela série Ouro, entre R100 e Capim Maluco.

As competições contaram com 16 equipes em cada série. Na edição anterior, a série Prata foi conquistada pela equipe Pé de Cachorro e a Ouro pela Corre Atrás.

O secretário de Esportes e Lazer, Ticiano Neves, falou sobre o sucesso dos campeonatos de futebol. “Temos três séries realizadas pela secretaria e ficamos felizes com o sucesso das competições. Atendemos quase 300 equipes e conseguimos entregar eventos de qualidade para a cidade. Estamos empenhados em seguir com o crescimento esportivo”.