Jardim Cocaia recebe Vacimóvel na próxima semana com imunizantes para toda a família







A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria da Saúde, continua ampliando o acesso à imunização da população com a ação do Vacimóvel. Desta vez o serviço itinerante estará oferecendo doses essenciais para os munícipes na região do Jardim Cocaia e bairros vizinhos, facilitando a atualização da caderneta de vacinação. A unidade ficará estacionada no Supermercado Rossi da próxima segunda-feira (24) até sexta-feira (28), das 9h às 16h.

Esta ação é promovida para que todos os moradores das localidades atendidas tenham o acesso facilitado para se imunizar contra diversas doenças. Estarão disponíveis vacinas contra Sarampo, Gripe (Influenza), HPV, Meningite ACWY, Hepatite B, DT (Difteria e Tétano) e Febre Amarela.

Para receber as doses, o interessado deve apresentar documento de identificação, Cartão SUS ou CPF. A Secretaria de Saúde reforça que crianças e adolescentes devem levar a Carteira de Vacinação.

Serviço

Local: Supermercado Rossi

Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 1193 – Jardim Cocaia, Guarulhos – SP, 07130-000

Datas: 24 a 28 de novembro

Horário: Das 9h às 16h