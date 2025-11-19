Profissionais da rede municipal de educação recebem homenagem na Universidade Guarulhos







Cerca de 90 profissionais da rede municipal de educação receberam, na segunda-feira (17), a Menção Honrosa – Sociedade, Paz e Educação 2025, homenagem da Universidade Guarulhos (UNG) dedicada a diversos segmentos da sociedade, com destaque aos servidores das áreas da saúde, educação, entre outras.

O evento contou com as presenças de gestores, professores das áreas de conhecimento e da modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), coordenadores pedagógicos e representantes do Departamento de Orientações Educacionais e Pedagógicas (DOEP) da Secretaria de Educação.

A celebração teve como objetivo homenagear os profissionais pela sua atuação diária para a melhoria da qualidade da educação municipal, considerando o papel fundamental desses profissionais para a sociedade e seu potencial de inspirar as futuras gerações, sobretudo estudantes que estão de volta às escolas para a conclusão de seus estudos.

Mais que um papel, a Menção Honrosa da UNG evidencia o reconhecimento do trabalho essencial realizado nas escolas da rede municipal, a transformação e a diferença que escolarização faz na vida das pessoas.