Roda de Choro do Samuka destaca popularidade do gênero na cultura local

Cerca de 100 pessoas compareceram ao auditório da Biblioteca Monteiro Lobato para a Roda de Choro da Samuka, projeto do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos, que reúne músicos em apresentações gratuitas e que evidenciam a força e a vitalidade do choro no cenário cultural local. O espetáculo realizado na segunda-feira (17) celebrou o trabalho desenvolvido pelo grupo no segundo semestre de 2025, coordenado pelo professor Jotagê Alves.

O programa incluiu obras de alguns dos principais compositores do gênero, como maestro Portinho, Zequinha de Abreu, Pixinguinha e Ximbinho, reforçando a importância histórica e musical de cada um destes nomes para a consolidação do choro brasileiro. A seleção das peças procurou destacar tanto a tradição quanto as possibilidades interpretativas contemporâneas cultivadas pelos integrantes da roda.

Os integrantes do grupo se revezaram nos solos ao longo da apresentação, criando uma atmosfera dinâmica e envolvente. As improvisações, que reforçam o caráter coletivo e espontâneo próprios do choro, contribuíram para a criação de um ambiente leve e, ao mesmo tempo, expressivo. A apresentação contou ainda com três convidados destaques ao piano: Grazzi Cotrim, Isaac Cavalcante e Miguel Silva.

Para o maestro Marcelo Mendonça, que ocupa o cargo de diretor do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos, a atividade enaltece o trabalho pedagógico exercido pelos professores na instituição e reforça ainda mais a importância do estudo profissional de música na vivência na vida e na carreira dos estudantes que desejam ocupar cada vez mais palcos pelo caminho. O maestro também destaca na ocasião a presença da família do professor Samuel, mais conhecido como Samuka. “Ele foi nosso professor no conservatório e infelizmente já nos deixou, mas seus familiares fizeram questão de comparecer e prestigiar um grupo que carrega seu nome em homenagem”, completou.