EPG Marlene Aparecida celebra Novembro Negro com ações de valorização da diversidade racial

Para celebrar o Novembro Negro 2025, a EPG Marlene Aparecida de Carvalho Martins, no Jardim Santo Expedito, promoveu ações de valorização da diversidade racial, estimulando reflexões e o envolvimento de toda a comunidade escolar. A coordenadora pedagógica Mayara Menezes destacou que os encontros formativos realizados em hora-atividade com o grupo de professores contribuíram diretamente para tais reflexões e para a construção de práticas de educação antirracista.

A equipe deu início às atividades do mês com formação pedagógica sobre racismo estrutural. Para tanto, foram utilizados vídeos apresentados durante as formações semanais da Secretaria de Educação com os grupos de coordenadores pedagógicos da rede municipal. Dentre os conteúdos exibidos estão o Projeto Humanæ, de Angélica Dass, e trecho do programa Esquenta, sobre o trabalho “Tons de Cor de Pele”, de Adriana Varejão.

Nos momentos formativos em hora-atividade, a equipe de professores realizou autorretratos com lápis em tons de pele, dialogando sobre identidade e representatividade. O registro fotográfico das produções com uma imagem coletiva das mãos e punhos evidencia a diversidade alcançada com a atividade.

O grupo também realizou atividade com a canção africana “Funga Alafia”, dinâmica repleta de gestos, ritmos e movimentos. A atividade ampliou o repertório cultural da equipe de professores e fortaleceu o vínculo com as raízes africanas presentes em suas identidades. Em outro momento formativo, foram exibidos vídeos que abordam o olhar das crianças diante do preconceito. Após debate, foi realizada uma oficina de bonecas africanas feitas com jornal, tintas e tecidos.

Da formação para a sala de aula

De acordo com a coordenação, todas essas discussões reverberam em sala de aula, em práticas pedagógicas diferenciadas com os educandos. Com as turmas de estágio I, as professoras aprofundaram a discussão sobre tons de pele em rodas de conversa e motivaram a produção de um painel coletivo de mãos e registros reflexivos. A atividade foi apresentada às famílias em um grande círculo com a frase: “Em cada tom de pele, um nascer do sol diferente; juntos, formamos um arco-íris da humanidade.”

Já as turmas de estágio II realizaram rodas de conversa, brincadeiras de origem africana e produziram uma árvore coletiva com flores criadas pelas crianças. Cada educando pintou sua foto em preto e branco com seu tom de pele, compondo uma árvore acompanhada da frase: “A beleza humana floresce na diversidade dos tons de pele, como um jardim que só é completo pela variedade de suas cores.”