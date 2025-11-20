Prefeitura implanta nova tubulação em vala de drenagem no Jardim Fortaleza

Após promover o desassoreamento de uma vala de drenagem localizada na rua José Luiz Silva, no Jardim Fortaleza, a Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), iniciou na terça-feira (17) a implantação de 20 tubos de concreto nos 895 metros no mesmo local com o objetivo de melhorar a captação e a fluidez das águas. Os trabalhos estão sob a coordenação da Regional São João.

A expectativa é que, com os novos tubos, as residências que ficam próximas não sejam afetadas por alagamentos. Até o momento, já foram retiradas quase 6 toneladas de sedimentos da vala de drenagem para colocação da nova tubulação, que será implantada nas cinco travessias existentes

A Prefeitura de Guarulhos tem implementado diversas ações de prevenção de alagamentos por toda a cidade. Por meio da Operação Tempestade, as regionais administrativas da SAR promovem o desassoreamento e a limpeza de córregos, valas de drenagem, travessias de córregos, bocas de lobo e poços de visita.

A administração municipal reforça, por meio das ações de zeladoria, o seu compromisso com o aprimoramento da infraestrutura urbana, proporcionando mais qualidade de vida para a população.