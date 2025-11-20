Guarulhos fortalece vigilância para combater doenças infecciosas no aeroporto

A Secretaria de Saúde de Guarulhos realizou na última terça-feira (18), uma importante capacitação no Aeroporto Internacional de Guarulhos para funcionários das companhias aéreas. A iniciativa, promovida pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) em parceria com a Anvisa e a GRU Airport, teve como principal objetivo preparar as equipes para identificar e lidar com doenças infecciosas que possam surgir entre os viajantes, reforçando a segurança da saúde pública.
A capacitação reuniu 40 funcionários no Auditório do Terminal 2, abordando os principais sinais e sintomas apresentados por passageiros doentes, as formas de transmissão e os protocolos de notificação imediata. Foram discutidas também medidas de prevenção e controle, além de um fluxo de comunicação claro entre as equipes de bordo, a Anvisa Aeroportuária e o CIEVS Guarulhos.
Um dos pontos centrais foi a distinção entre doenças emergentes, que são ameaças novas como Ebola, Gripe Aviária, Zika e Febre do Oropouche, e doenças recorrentes, que são aquelas conhecidas que estavam controladas, mas retornaram, como Poliomielite, Sarampo e Malária. Ambos os tipos representam um risco real de surtos e epidemias, sendo indispensável a preparação no ambiente aeroportuário.
Além das orientações sobre as doenças, o encontro incluiu atualizações importantes sobre a Resposta em Emergência em Saúde Pública, apresentada pela Anvisa, e a atualização do Plano de Contingência para Resposta à Emergência em Saúde Pública, apresentada pela GRU Airport.
A Secretaria de Saúde ressalta que essa parceria com o aeroporto internacional é essencial para fortalecer a vigilância e garantir respostas rápidas e eficazes em qualquer situação de emergência em saúde pública no transporte aéreo.