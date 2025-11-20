InterCEUs reúne equipes de futsal dos CEUs Jardim Cumbica e Paraíso-Alvorada

Na manhã desta quarta-feira (19), cerca de 100 pessoas participaram do InterCEUs de futsal, que reuniu equipes de alunos de sete a 13 anos dos CEUs Jardim Cumbica e Paraíso-Alvorada, promovendo integração, espírito esportivo e muita diversão. O evento, promovido pela Secretaria de Educação, ocorreu em formato de amistoso, com jogos abertos ao público.

Os jogos aconteceram na quadra do CEU Jardim Cumbica, contando com a presença dos cursistas, familiares e convidados. Na abertura, teve execução do Hino a Guarulhos e da música “Aquarela”, apresentada pelos alunos de música do professor de canto coral e violão, Rafael dos Santos, além da apresentação de ginástica artística dos alunos do professor Márcio Bazana.

Durante as partidas, a concentração e a habilidade estavam presentes em cada jogada, com disputas acirradas. O CEU Jardim Cumbica venceu do CEU Paraíso-Alvorada por 2 x 1.

Na próxima quarta-feira (26) o InterCEUs reunirá as equipes de alunos de 14 a 17 anos dos CEUs Jardim Cumbica, Ottawa-Uirapuru e Cemea Chico Mendes.

Uma iniciativa da Prefeitura de Guarulhos, o evento tem por objetivo envolver os alunos da comunidade do entorno dos CEUs, promovendo o intercâmbio sociocultural por meio do esporte para crianças, jovens e adultos.