Saúde Toda Hora mantém atendimento no sábado e orienta população a atualizar vacinas

O feriado prolongado do Dia da Consciência Negra vem aí, mas o cuidado com a saúde não entra em recesso. Neste sábado (22), o programa Saúde Toda Hora mantém atendimento em quatro Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e reforça a orientação para que a população aproveite o dia para atualizar as vacinas e colocar a saúde em dia. As UBSs Jardim Paraventi, Jardim Rosa de França, Marinópolis e Pimentas estarão em funcionamento das 8h às 16h.

Entre os serviços oferecidos estão consultas médicas, coleta de Papanicolau, testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C, aferição de pressão arterial e glicemia (mediante pedido médico), curativos, retirada de medicamentos prescritos e o descarte adequado de remédios vencidos ou em desuso. As unidades também estarão aplicando todas as vacinas do calendário nacional, oportunidade para colocar as doses em dia.

A recomendação para atualizar a caderneta de vacinação ganha ainda mais destaque após alerta epidemiológico emitido recentemente pelo governo do estado sobre o risco ampliado de circulação de meningite, do sarampo e da poliomielite. O documento chama atenção para o surto recente de meningite no Pará, sede da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP-30, o aumento expressivo de casos de sarampo em países das Américas, especialmente Bolívia e Paraguai, e o risco global de reintrodução da poliomielite, que ainda circula em algumas regiões do mundo. Diante desse cenário, manter a vacinação atualizada é essencial para prevenir surtos, proteger grupos vulneráveis e impedir a reintrodução de doenças já controladas no país.

Nas UBSs, as vacinas serão aplicadas conforme a faixa etária recomendada pelo Ministério da Saúde: a de meningite é indicada principalmente para crianças e adolescentes; a imunização contra a poliomielite é voltada sobretudo às crianças menores de 5 anos, e a vacina contra o sarampo, presente na tríplice viral, é recomendada para crianças, adolescentes e adultos, de acordo com o histórico vacinal. Para se vacinar, basta apresentar um documento com foto e a caderneta de vacinação, essencial principalmente para a imunização de crianças.

Além disso, as UBSs farão atendimentos relacionados às condicionalidades do programa Bolsa Família e promoverão atividades educativas do Movimenta Saúde alinhadas às campanhas Novembro Azul e Novembro Negro, que reforçam, respectivamente, os cuidados com a saúde do homem e o enfrentamento ao racismo, à discriminação e às desigualdades sociais.

Os atendimentos que exigem horário marcado, como as consultas médicas, a coleta de Papanicolau e o atendimento odontológico oferecido exclusivamente na UBS Pimentas, devem ser agendados previamente na própria unidade ou pelo aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek).

Serviço

UBS Jardim Paraventi: rua Monte das Oliveiras, 27, Jardim Pinhal

UBS Jardim Rosa de França: rua Wilson Souza, 48, Jardim Rosa de França

UBS Marinópolis: rua Marinópolis, 546, Jardim Presidente Dutra

UBS Pimentas: rua Jaboatão, 84, Pimentas