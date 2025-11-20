Manutenção emergencial da Sabesp pode afetar abastecimento em Guarulhos nesta quinta e sexta

A Sabesp informa que realiza manutenção emergencial em uma das adutoras de Guarulhos neste feriado de Consciência Negra, 20 de novembro.

A previsão é que a situação seja normalizada até o início da tarde de amanhã, sexta-feira, 21.

Segundo informe repassado pela companhia para os usuários, os bairros que podem ter intermitências são: Aeroporto, Aeroporto II, Bananal, Bananal II e III, Bela Vista, Bom Clima, Cabuçu, Cocaia, Vila Fátima, Jardim Invernada, Jardim Monte Carmelo, Morros, Picanço, Taboão, Vila Barros, Vila Rio, Via União, Jardim São João, Parque Mikail I, II e III, Parque Primavera, Vila Rica, Jardim São Domingos, Jardim Meri, Jardim Paraíso, Jardim Silva, Sítio dos Morros, Jardim Ipanema, Jardim Testai, Jardim Oliveira I e Oliveira II.

A Sabesp recomenda os moradores dessas localidades utilizem a água de forma racional.

A Companhia pede desculpas pelos transtornos causados e se coloca à disposição dos clientes pelos canais de atendimento da Sabesp.

Canais de atendimento da Sabesp:

WhatsApp: (11) 3388-8000

Telefone: 0800 055 0195 (ligação gratuita)