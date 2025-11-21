EUA suspendem tarifa de 40% sobre 240 produtos brasileiros após negociação entre Trump e Lula

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (20) a suspensão da tarifa de importação de 40% aplicada a 240 produtos brasileiros. A lista divulgada pela Casa Branca inclui itens como café, chá, frutas tropicais, sucos, cacau, especiarias, banana, laranja, tomate e carne bovina.

Segundo negociadores, a medida beneficia especialmente o Nordeste, já que os produtos impactados representam cerca de 10% da pauta de exportações brasileiras para os EUA. Entre os itens que ficarão isentos estão diferentes tipos de carne, café e frutas como manga, coco, açaí e abacaxi.

A ordem executiva publicada pela Presidência dos EUA afirma que a decisão foi tomada após conversa telefônica entre Trump e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na qual ambos concordaram em iniciar negociações relacionadas ao Decreto Executivo 14.323. As tratativas seguem em andamento.

Em pronunciamento nas redes sociais, ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro Fernando Haddad, Lula classificou a retirada das tarifas como “uma vitória do diálogo, da diplomacia e do bom senso”. O presidente também destacou que o avanço foi possível graças à atuação conjunta das equipes de negociação brasileiras. Segundo ele, embora o anúncio represente um passo importante, ainda há espaço para novas conquistas nas relações comerciais entre os dois países.