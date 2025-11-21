Procurado na Paraíba é detido pela PF no Aeroporto de Guarulhos

A Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Guarulhos cumpriu, entre quarta e quinta-feira (20), quatro mandados de prisão, incluindo o de um homem procurado pela Justiça da Paraíba.

As detenções ocorreram durante procedimentos migratórios. Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal e pelas Justiças de Rondônia, São Paulo e Paraíba, envolvendo crimes como tráfico de drogas, estupro, furto e inadimplemento de pensão alimentícia.

Segundo a PF, todos os detidos foram encaminhados aos sistemas prisionais responsáveis.