Guarulhos participa dos Jogos Adaptados da Terceira Idade de Santana de Parnaíba

Nesta segunda-feira (24), a delegação guarulhense inicia sua participação no 21º Jogos Adaptados da Terceira Idade de Santana de Parnaíba – Jatispa. A competição tem abertura marcada para as 9h, no Complexo Esportivo Central, e segue com jogos até 28 de novembro.

Guarulhos será representada nas seguintes modalidades: atletismo, coreografia, damas, dominó, natação, tranca, voleibol e xadrez. A delegação conta com a participação de 89 atletas guarulhenses e mais 12 professores e técnicos.

O secretário de Esportes e Lazer, Ticiano Neves, falou sobre a expectativa. “Tivemos resultados positivos durante todo o ano nas competições da terceira idade e estamos com grande expectativa pelo desempenho dos atletas nesta competição. Acima dos resultados, ficamos felizes em poder proporcionar essas vivências aos atletas”.