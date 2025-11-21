Espetáculo Solos e Cameristas acontece gratuitamente na próxima quinta-feira

O Auditório do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos receberá, na próxima quinta-feira de novembro, dia 27, às 20h, o espetáculo Solos e Cameristas. Gratuita, a apresentação reúne músicos da instituição que subirão ao palco com instrumentos, como piano, violino, flauta, contrabaixo e outros.

A primeira parte da apresentação será focada em solos e, a segunda, em música de câmara, que são peças tocadas por um pequeno grupo, geralmente de duas a cinco pessoas. Esta edição contará com uma apresentação de piano a quatro mãos, quando teremos em um único piano dois instrumentistas.

O repertório escolhido foca em compositores brasileiros como Heitor Villa-Lobos e Oscar Lorenzo Fernández, além de obras do professor coordenador da apresentação, o maestro Celso Franchini.

Serviço

Solos e Cameristas

27 de novembro às 20h

Auditório do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos | Rua Ipê, 71 – Centro

Coordenador: maestro Celso Franchini

Entrada gratuita – Ingressos distribuídos na secretaria do conservatório