Expo Guarulhos 2025 fortalece desenvolvimento econômico na semana do aniversário da cidade

Falta pouco para a Expo Guarulhos 2025! A partir de 9 de dezembro, na semana do aniversário da cidade, terá início a primeira edição do evento que chega para se consolidar como o maior ponto de encontro estratégico entre empreendedores, consumidores e profissionais da região. A conferência será realizada no Espaço Inter (avenida João Cavalari, 83 – Ponte Grande), com abertura para autoridades no dia 9, às 16h. A programação seguirá nos dias 10 e 11, das 14h às 20h.

O público geral poderá visitar a Expo Guarulhos por meio de um ingresso solidário, equivalente a 1 quilo de alimento não perecível, destinado às famílias em situação de vulnerabilidade apoiadas pelo Fundo Social de Solidariedade de Guarulhos.

A Expo Guarulhos 2025 é a oportunidade ideal para pequenas, médias e grandes empresas, indústrias, comércios e prestadores de serviços, o evento tem como propósito estimular a economia local, promover conexões de valor e gerar novas oportunidades de negócios.

Com uma estrutura planejada para potencializar a visibilidade das marcas participantes, a Expo Guarulhos 2025 contará com 130 expositores confirmados, entre empresas e MEIs (microempreendedores individuais).

Entre os destaques da programação está o Podcast Expo Guarulhos, espaço exclusivo onde os expositores podem apresentar sua história, serviços e produtos de forma aprofundada, ampliando a conexão com o público antes e durante o evento.

O evento também contará com workshops e painéis temáticos, reunindo especialistas para debates, troca de experiências e reflexões sobre temas relevantes do setor.

As inscrições para expositores e cotas de patrocínio são limitadas. A organização recomenda que os interessados entrem em contato com antecedência para garantir participação e escolher o formato ideal para a sua empresa.

Informações e contato

Site: expoguarulhos.com.br

Instagram: @expoguarulhos

Telefone: (11) 94716-9221 | (11) 99656-4381