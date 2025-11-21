GCM de Guarulhos prende seis traficantes em ações distintas contra a criminalidade

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu em flagrante seis criminosos em diferentes ações contra o tráfico de drogas. Aproximadamente 2 kg de cocaína e maconha embaladas para a comercialização ilícita foram apreendidos.

Na última terça (18), agentes da Inspetoria Sul prenderam dois criminosos na região do Jardim Tranquilidade. No Marcos Freire, outro suspeito foi detido pela equipe da Inspetoria Leste. Por fim, agentes da Inspetoria Centro prenderam dois criminosos no bairro Macedo.

Na noite de quarta-feira (19), agentes da Inspetoria Norte prenderam um traficante no bairro Cidade Soberana. A equipe deparou com o criminoso durante policiamento preventivo pela região. Ele carregava 91 porções cocaína e maconha preparadas para comercialização ilícita, além de R$ 37,00 em dinheiro.