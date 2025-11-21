GCM de Guarulhos desmonta cativeiros ilegais e resgata 58 aves silvestres

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos resgatou 58 aves silvestres e desarticulou dois cativeiros ilegais em ações distintas pela cidade.

Na última segunda-feira (17), 51 aves silvestres foram apreendidas em uma ação conjunta entre as equipes da Ronda Ostensiva (Romu) e da Inspetoria Ambiental, que conseguiram identificar os animais em duas residências no Taboão.

Agentes da GCM efetuavam o policiamento preventivo na região quando depararam com aves feridas expostas em dezenas de gaiolas com péssimas condições sanitárias.

Uma pessoa foi detida e encaminhada à delegacia por crime ambiental. Ela não possuía autorização do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis).

As espécies coleirinha (34), picharro (4), azulão(3), canário-da-terra (2), papa-capim (3), tiziu (2), tico-tico(2) e galo-de-campina (1) foram encaminhadas ao Centro de Triagem e Recuperação de Animais Silvestres de São Paulo (Cetras-SP) para receber cuidados médico-veterinários.

Na quinta-feira (20), agentes da Inspetoria Ambiental resgataram no São João sete aves silvestres em cativeiro ilegal. Os pássaros da espécie coleirinha estavam em gaiolas fixadas no muro de uma residência, junto a um alçapão preparado para capturas criminosas.

A equipe apreendeu os animais, pois não possuíam anilhas e registros nos órgãos competentes, sendo encaminhados ao Cetras-SP.