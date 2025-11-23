Papai Noel e Mamãe Noel chegam a Guarulhos em carreta iluminada e encantam famílias neste sábado







Às vésperas dos 465 anos de Guarulhos, as famílias da cidade ganharam um presentão de aniversário: a visita do Papai Noel e da Mamãe Noel em uma comitiva iluminada. Na noite deste sábado (22), a Caravana de Natal da Coca-Cola FEMSA Brasil percoreu 16 quilômetros de ruas e avenidas e encantou milhares de adultos e crianças com a magia natalina.

A ação contou com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e outras pastas. A Secretaria de Segurança Urbana deslocou agentes da GCM (Guarda Civil Municipal) para a proteção do público. A Secretaria de Mobilidade Urbana auxiliou os motoristas na organização do trânsito.

A comitiva iniciou seu trajeto às 20h30, na rua Engenheiro Albert Leimer (altura do Atacadão), e percorreu algumas das principais vias do município, como as avenidas Otávio Braga de Mesquita, Brigadeiro Faria Lima, Tiradentes, Salgado Filho e Paulo Faccini, na altura do Bosque Maia. O desfile natalino se encerrou no viaduto Cidade de Guarulhos.

As comitivas foram compostas por cinco caminhões iluminados que representam os seguintes cenários: Carrossel dos Sonhos, Dança com Cartas, Presente de Natal, Caixinha de Música e Celebração do Natal. Além da presença do casal Noel, a Caravana trouxe espetáculos visuais e sensoriais como projeções, luzes e a coreografia ao vivo de uma bailarina.