Acordos metalúrgicos já beneficiam 72,2% da categoria







Mais grupos patronais formalizaram acordos da Campanha Salarial deste ano com o Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região. As assinaturas ocorreram na sede da Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo, com representação do secretário-geral do Sindicato, José Carlos Oliveira, o Chorão.

Os novos acordos incluem os grupos Sinafer, Sindimaq, Sinaees, Simefre, Sinpa, Siescomet, Sifesp, Sindisider, Sindal, Sindimotor e Sindiforja. Antes deles, a entidade já havia fechado entendimento com o Sindipeças, do grupo 3.

Os acordos garantem aumento real de 5,74%, equivalente a 1,20% acima do INPC, além de abono salarial de 13,5%, pago em duas parcelas — 7% em novembro e 6,5% em dezembro. Também foram renovadas as cláusulas das Convenções Coletivas de Trabalho.

Segundo o presidente do Sindicato, Josinaldo José de Barros, o Cabeça, os acordos já contemplam 72,2% da categoria, e as negociações seguem para garantir reajustes e direitos aos demais trabalhadores. Em caso de dúvidas, o Sindicato orienta que os metalúrgicos entrem em contato pelo telefone 2463-5300.