Guarulhos abre inscrições para Conferência Municipal de Cultura







Com o tema “Democracia e Direito à Cultura”, Guarulhos realiza nos próximos dias 19 e 20 de dezembro a 9ª Conferência Municipal de Cultura. O evento, que acontecerá no CME Adamastor, é aberto ao público e os interessados em participar já podem realizar inscrição no portal https://www.confculturaguarulhos.com.br até 12 de dezembro.

O objetivo da conferência é receber os fazedores de arte da sociedade civil para, em conjunto com a Secretaria de Cultura e Turismo, analisar, aprovar moções, proposições e avaliar a execução das metas apontadas no Plano Municipal de Cultura e às respectivas revisões ou adequações. Ao final, também serão eleitos os membros da sociedade civil para compor o Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC), além da realização da Assembleia de Eleição dos membros do Conselho Diretor do FunCultura.

A abertura acontece no dia 19 de dezembro (sexta-feira), às 18h, e recebe o credenciamento (até as 20h) e a leitura e aprovação do Regimento Interno da conferência seguida de uma apresentação cultural. Já no dia 20 (sábado), a conferência terá início às 8h e se estende até as 19h, em uma programação intensa de debates, discussões e encaminhamentos.

O regulamento completo pode ser acessado através do portal guarulhos.sp.gov.br/conferenciadecultura.

Pré-conferências

Na semana que antecede a realização da 9ª Conferência Municipal de Cultura de Guarulhos, o Adamastor também receberá as Pré-conferências, um espaço preparatório e de mobilização para que os interessados se reúnam e decidam quais pontos serão levados à discussão nos dias 19 e 20.

De acordo com a programação, os encontros terão temas definidos e sempre no horário das 18h às 21h. No dia 15 (segunda-feira), acontecerá o painel sobre informações e indicadores culturais. No dia 16, a discussão será sobre o Plano Municipal de Cultura, seguido da discussão sobre o Conselho Municipal de Políticas Culturais no dia 17. No dia 18, finalizando a semana de pré-conferência, acontecerá o painel sobre Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) + Funcultura.