R100 e Vila Rio são campeões da Grande Liga de Guarulhos 2025







A Grande Liga de futebol amador encerrou suas disputas no último sábado (22). As duas conheceram seus campeões em disputas realizadas diante de um grande público no Estádio Cícero Miranda, no Lago dos Patos, na Vila Galvão. O R100 foi o grande vencedor da Série Ouro, enquanto o Vila Rio ficou com o título da Série Prata.

Na primeira final, o Vila Rio sagrou-se campeão da Série Prata, vencendo o Manguaça nos pênaltis por 4 a 3. No tempo regulamentar, as equipes ficaram no empate por 2 a 2.

Já pela Série Ouro, o R100 venceu o Capim Maluco por 2 a 0, garantindo o título. As decisões contaram com o apoio das torcidas que lotaram as arquibancadas e fizeram uma grande festa.

O secretário de Esportes e Lazer, Ticiano Neves, comentou sobre o sucesso do evento. “Encerramos a competição destacando o sucesso e a sensação de dever cumprido, entregando o melhor para a cidade. Tivemos grandes jogos e a final contou com o estádio lotado, mostrando a força e paixão que move o futebol de várzea”, finalizou o gestor.