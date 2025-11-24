Prefeitura promove curso gratuito de panetone para mães atípicas

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão promove nesta terça-feira (25) o curso gratuito de panetone Faça e Venda para duas turmas de mães de pessoas com deficiência (PCD): das 9h às 11h e das 13h às 15h, em sua sede (rua Alberto Hinoto Bento, 49), no Macedo.

O objetivo da ação é oferecer à mãe atípica uma aula intensiva do produto muito consumido nesta época do ano e uma oportunidade para geração de renda, fortalecimento de vínculos e acolhimento.

A pasta integra a Secretaria de Direitos Humanos.