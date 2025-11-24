Metrô apresenta tuneladora de 2.600 toneladas para chegar a Guarulhos







A segunda tuneladora que vai escavar 7 quilômetros entre a Penha, na capital, e a cidade de Guarulhos para a expansão da Linha 2-Verde foi apresentada oficialmente ao Metrô pela fabricante CREG (China Railway Engineering Equipment Group) nesta sexta-feira (21). O equipamento, conhecido popularmente como tatuzão, será o maior da América Latina, superando as dimensões da tuneladora Cora Coralina.

Com tecnologia avançada e dimensões impressionantes, o equipamento conta com 133 metros de comprimento, 11,67 metros de diâmetro e peso total de 2.600 toneladas. Para se ter uma ideia do porte do novo equipamento, a atual tuneladora, Cora Coralina, que era considerada a maior até então, tem 2.100 toneladas totais.

Do tipo Dual Mode – EPB (Earth Pressure Balance) e Modo Aberto – o tatuzão que chegará da China garante segurança e eficiência em solos variados, com capacidade de avanço de até 15 metros por dia em solo e 10 metros por dia em rocha.

A cerimônia oficial de apresentação ocorreu na sede da fabricante, em Shanghai, China, reunindo representantes do Metrô e das empresas parceiras do projeto.

A tuneladora será embarcada para o Brasil ainda este ano, com chegada prevista para o primeiro trimestre de 2026. A montagem e início da escavação estão programados para o primeiro semestre do próximo ano. Desta forma, serão duas tuneladoras trabalhando nas obras de extensão da Linha 2.

Ficha Técnica da Tuneladora

• Fabricante: CREG (China Railway Engineering Equipment Group);

• Tipo: TBM Dual Mode: EPB (Pressão Balanceada de Terra) e Modo Aberto;

• Comprimento: aprox. 133 m;

• Peso total: aproximadamente 2.600 toneladas;

• Diâmetro da roda de corte: 11,67 m;

• Produção média: até 15 m/dia em solo e 10 m/dia em rocha.

Expansão

A Linha 2-Verde chegará até a Penha, conectando-se com a Linha 3-Vermelha. Ao todo, 1,2 milhão de pessoas serão beneficiadas com 8 novas estações: Orfanato, Santa Clara, Anália Franco, Vila Formosa, Santa Isabel, Guilherme Giorgi, Aricanduva e Penha. A expansão tornará a Linha 2-Verde a mais extensa do sistema com 23 quilômetros. Também vai diminuir os tempos de trajeto da população da Zona Leste e redistribuir o fluxo de passageiros de toda a rede sobre trilhos.