Mais de 200 caranguejos vindos da China são apreendidos no Aeroporto de Guarulhos







A Vigilância Agropecuária Internacional (Vigiagro), órgão ligado ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), apreendeu 240 caranguejos transportados ilegalmente na bagagem de uma passageira vinda da China. A ação ocorreu no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Sem qualquer autorização sanitária, os animais estavam distribuídos em 12 caixas de 4,6 kg cada, totalizando 20 unidades por embalagem. Uma análise inicial indica que os crustáceos podem ser da espécie caranguejo-de-mitene (Eriocheir sinensis), conhecida como hairy crab ou caranguejo-peludo — uma iguaria valorizada na China, Singapura e Hong Kong.

O coordenador-geral do Vigiagro, Cleverson Freitas, destacou que o trabalho das equipes é essencial para impedir a entrada de produtos e organismos sem autorização, protegendo a sanidade agropecuária, a saúde animal e a segurança dos consumidores.

A entrada irregular de organismos aquáticos representa um risco elevado, podendo introduzir doenças que ameaçam ecossistemas, impactam cadeias produtivas e geram prejuízos econômicos ao país.