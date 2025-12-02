Motoristas participam de assembleia no sindicato e deixam guarulhenses sem ônibus

Na tarde desta terça-feira (02), uma assembleia convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários no Transporte de Passageiros de Guarulhos e Arujá (Sincoverg), presidido pelo ex-vereador Maurício Brinquinho, impactou o transporte público da cidade.

Marcado para as 16h, o encontro na sede do sindicato retirou motoristas das linhas e atrasou a entrada de outros, deixando pontos de ônibus lotados em diversos bairros.

A reunião discutiu as propostas da campanha salarial de 2025, e, ao final, a maioria dos participantes aprovou a proposta patronal.