Prefeitura promove a desobstrução de bocas de lobo em ruas da Vila Galvão

A noite de segunda-feira, dia 1º, foi de muito trabalho para a equipe que promove a desobstrução de bocas de lobo. Em atendimento às solicitações da população, a Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), realizou a limpeza em equipamentos localizados em duas ruas da Vila Galvão.

As bocas de lobo atendidas ficam nas ruas Santo Antônio e Vitorino Freire, esquina com a Treze de Maio. A limpeza dos equipamentos que integram o sistema de águas pluviais contou com o apoio do caminhão hidrojato, que promove a remoção de resíduos e detritos por meio de água sob pressão.

Por meio de suas oito regionais, a SAR reafirma o compromisso do município com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando ações que geram benefícios diretos à população.

A Prefeitura de Guarulhos também reforça o compromisso de promover o desassoreamento de córregos e valas de drenagem por meio da Operação Tempestade. A iniciativa, de caráter preventivo, tem como principal objetivo evitar alagamentos em vias da cidade durante o período chuvoso.