Conta da Sabesp terá reajuste de 6,11% a partir de janeiro de 2026

A tarifa da Sabesp terá um reajuste de 6,11% a partir do ano que vem, percentual que corresponde à inflação acumulada nos últimos 16 meses — período adotado como referência desde a privatização da companhia.

O aumento foi autorizado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp) na segunda-feira (1°). Com a correção, uma conta residencial com consumo entre 11 m³ e 20 m³ passará de R$ 6,01 para R$ 6,40 por m³.

Antes da privatização, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) havia declarado que a tarifa não subiria. Posteriormente, explicou que o valor não ultrapassaria um índice de referência previsto em contrato, que simula a evolução das tarifas caso a empresa continuasse estatal.

Segundo o governo, este primeiro reajuste pós-privatização ficou 15% abaixo desse índice projetado.