Guarulhos realiza o 1º Fórum Estadual de Formação de Gestores Municipais da Juventude

Nesta quarta e quinta-feira, dias 3 e 4, das 8h às 19h, Guarulhos sediará o 1º Fórum de Formação de Gestores Municipais da Juventude do Estado de São Paulo, que terá como tema “Perspectivas e desafios da política pública de juventude do estado de São Paulo”, no Centro Universitário Eniac (rua Força Pública, 89, Centro). Na oportunidade serão empossados oficialmente os membros do Conselho Municipal da Juventude de Guarulhos para o biênio 2025/2026.

O encontro, que irá reunir gestores municipais, lideranças jovens, representantes da sociedade civil, lideranças jovens, movimentos sociais e especialistas para debater, formar e alinhar estratégias voltadas às políticas públicas de juventudes no estado de São Paulo, visa a fortalecer a formação técnica de gestores da área; discutir desafios contemporâneos das políticas de juventude; construir uma agenda de prioridades com base nos 11 eixos do Estatuto da Juventude e promover a integração entre municípios, universidades e instituições parceiras.

A iniciativa é da Pró-Reitoria de Extensão Universitária e Cultura da Universidade Estadual Paulista (Proec/ Unesp) e da Coordenadoria de Políticas para a Juventude, da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, e conta com apoio da Prefeitura de Guarulhos, Centro Universitário Eniac, entre outras instituições.