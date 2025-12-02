Prefeitura tapa mais de 15 mil buracos em dez meses

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), tapou 15.685 buracos em ruas e avenidas da cidade entre os meses de janeiro e outubro deste ano. Onze equipes realizam o serviço por toda a cidade diariamente, nos períodos diurno e noturno.

As manutenções estão sob a responsabilidade do Departamento de Manutenções Viárias e Drenagem (DMVD) da SAR, que faz a programação diária da execução dos serviços. Pela manhã e à tarde, as equipes atuam em diferentes pontos do município. Já no período noturno, os reparos priorizam ruas e avenidas com grande fluxo de veículos, especialmente aquelas que recebem tráfego pesado.

Os reparos utilizam Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), mais conhecido como massa asfáltica, que precisa chegar aos pontos de aplicação a uma temperatura de cerca de 140 °C para garantir maior eficácia.

O serviço de tapa-buracos é realizado pela Reparavias Guarulhos, consórcio formado pelas empresas Casamax, Molise, Potenza e Matec.