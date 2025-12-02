Prefeitura e Fundo Social realizam sonho de mais de 6 mil crianças no maior Natal Mágico de Guarulhos

A Prefeitura de Guarulhos e o Fundo Social de Solidariedade transformaram o Paço Municipal na casa dos sonhos para mais de 6 mil crianças nesta terça-feira (2), no maior Natal Mágico da história da cidade.

O evento começou às 10h, com a recepção às crianças na entrada da sede da administração municipal. Elas se encantaram com os brinquedos infláveis, as brincadeiras, as músicas e a presença de personagens inesquecíveis da infância. Participaram da iniciativa meninos e meninas que estudam na rede pública de ensino ou em projetos sociais apoiados pela Prefeitura e pelo Fundo Social.

Falando em participação ilustre, o Bom Velhinho não ficou de fora do maior Natal Mágico de Guarulhos. Às 11h30, o Papai Noel surgiu no céu da cidade, sobrevoando o Paço a bordo de um helicóptero, e foi recebido com muita alegria pela multidão de crianças que o esperavam com brilho nos olhos.

Em seguida, o Papai Noel desfilou em carro aberto pela Prefeitura, sendo guiado pelo prefeito Lucas Sanches, e foi saudado pelos pequenos. “Cheguei com o trenó lotado de presentes”, disse o Bom Velhinho às crianças presentes.

A ação envolveu centenas de voluntários e contou com a maioria das pastas da administração municipal, como as secretarias de Administrações Regionais; Desenvolvimento, Proteção e Defesa Civil; Mobilidade Urbana, Educação; Casa Civil; Cultura e Turismo; Esporte e Lazer; Direitos Humanos; Desenvolvimento Econômico e Trabalho; Segurança Urbana; entre outras.

O Natal Mágico ficou ainda mais especial com a distribuição de lanches (pastel, hot dog e carne louca), algodão doce, sorvetes e refrigerantes. As crianças também receberam brinquedos do Fundo Social de Solidariedade, coroando a celebração no Paço Municipal.