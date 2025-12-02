Homem procurado por tentativa de homicídio é preso em Guarulhos

O homem acusado de tentar matar um conhecido em um bar de Arapiraca, no Agreste de Alagoas, foi preso nesta segunda-feira (1) em Guarulhos. Segundo a investigação, o crime ocorreu em 25 de maio de 2025, após uma discussão motivada por ciúmes, quando o suspeito teria nutrido expectativas de um relacionamento com a esposa da vítima, algo que nunca aconteceu.

Na data do ataque, vítima, suspeito e um amigo estavam bebendo em uma residência e decidiram continuar a confraternização em um bar próximo. Durante o encontro, o acusado atacou a vítima com uma facada no pescoço enquanto ela estava sentada e fugiu em seguida para São Paulo.

A Divisão de Inteligência da Delegacia de Homicídios de Arapiraca rastreou o suspeito e, com apoio da Polícia Civil de São Paulo e da 1ª Delegacia de Capturas, coordenou a operação que levou à prisão. Ele foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais.