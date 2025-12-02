Natal no Bosque Maia terá duas árvores gigantes e a maior Casa do Papai Noel da história

O tradicional Natal no Bosque Maia terá início na próxima sexta-feira (5). O evento, realizado com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo, transforma o maior parque urbano de Guarulhos em um cenário mágico repleto de luzes, atrações culturais, experiências gastronômicas e diversão para toda a família. O evento, com entrada gratuita, será realizado até 4 de janeiro.

Este ano, o Bosque Maia contará com duas estruturas principais de árvore natalina, criando novos pontos de encontro e fotografia para o público. A primeira tem 25 metros de altura, enquanto a segunda tem 15 metros. Ambas compõem o conjunto decorativo espalhado pelo parque, que inclui iluminação cênica, portais de luz, túneis iluminados, esculturas temáticas, guirlandas e cenários instagramáveis ao longo dos caminhos.

A maior e mais bonita Casinha do Papai Noel

Entre os grandes destaques desta edição está a Casinha do Papai Noel, totalmente renovada e construída em uma versão especial que promete emocionar crianças e adultos. Esta será a maior casinha natalina já instalada no Bosque Maia, com cenário detalhado, iluminação acolhedora e um ambiente que reforça o verdadeiro espírito do Natal.

O espaço foi planejado para oferecer uma experiência inesquecível. A casinha trará elementos característicos, luzes quentes, enfeites tradicionais, adornos natalinos e detalhes artesanais que remetem ao imaginário clássico das festas de fim de ano. Cada parte da decoração foi pensada para criar um clima encantador e convidativo, perfeito para fotos e momentos especiais em família.

Durante os finais de semana, o Papai Noel estará presente no local para receber as crianças, tirar fotos e participar de encontros que representam a essência afetiva desta época do ano. A Casinha se torna um dos pontos mais importantes do evento, combinando emoção, tradição e beleza em um cenário digno da magia natalina.

Parque de diversões completo com Enterprise

O Natal no Bosque Maia 2025 traz um parque de diversões ainda maior e mais emocionante, reunindo brinquedos tradicionais, atrações radicais e opções para todas as idades. O grande destaque deste ano é o Enterprise, que chega pela primeira vez ao Bosque Maia e promete ser uma das atrações mais procuradas do evento.

Conhecido como um dos brinquedos mais radicais dos parques itinerantes, o Enterprise gira em alta velocidade e atinge quase 90 graus de inclinação, proporcionando uma experiência intensa e cheia de adrenalina. É o tipo de atração que faz a galera voltar várias vezes, garantindo emoção e muita diversão para quem gosta de desafios.

Além do Enterprise, o público encontrará roda gigante tradicional, carrossel, barco viking, pista de bate-bate, surf, kids play, jump, brinquedos infantis, pescaria, tiro ao alvo e arena kids com atividades recreativas. O conjunto forma um parque vibrante, variado e acessível, reunindo desde brinquedos clássicos até experiências radicais que fazem do Bosque Maia um verdadeiro destino de lazer durante o período natalino.

Villa Gastronômica com 25 expositores e mais de 80 pratos

A Villa Gastronômica será um dos grandes destaques do Natal no Bosque Maia. Serão vinte e cinco expositores oferecendo mais de oitenta opções de pratos, lanches e sobremesas, com cardápios variados inspirados na diversidade dos grandes festivais gastronômicos.

Entre as vertentes culinárias contempladas estão hambúrgueres artesanais e defumados, smash burgers e lanches especiais, espetos e cortes feitos na brasa, lanche de pernil preparado na lenha, clássicos da culinária brasileira como pratos de tacho, baião, carreteiro e tropeiro parmegiana, panquecas e massas artesanais, batatas recheadas e batatas fritas especiais, pastéis variados, pratos nordestinos tradicionais, doces de morango, festival de bolos e sobremesas natalinas, comida de boteco e porções variadas incluindo peixes e camarão, frango frito e frango a passarinho, churrasco grego, churros e sobremesas quentes, chope gelado a zero grau, pipoca, milho, sucos naturais e açaí, pizzas em pedaço e brotinhos entre outros especiais.

Música, cultura e energia para dias e noites inteiras de festa

A programação musical deste ano foi construída para acompanhar o público durante todo o dia aos finais de semana e ao longo das noites em dias úteis, criando um ambiente pulsante que combina clima de Natal com festa e celebração.

Os segmentos escolhidos para embalar o evento são sertanejo e pagode, ritmos que têm forte ligação com o público de Guarulhos e garantem apresentações animadas, cheias de carisma e ideais para cantar junto.

No comando do palco, o DJ Flavinho da Band FM promete elevar ainda mais a energia do Bosque. Com sets que misturam retro, axé, pop, sucessos atuais e clássicos dançantes, Flavinho chega para colocar toda a galera para dançar e manter o clima quente durante todos os dias do evento.

Serão dias e noites embaladas por música, com atrações distribuídas em datas específicas e pensadas para oferecer alegria, movimento e momentos especiais para quem visitar o Bosque.

O Natal no Bosque Maia 2025 celebra encontros, sabores, diversão e a magia que transforma esta época do ano em um dos momentos mais especiais de Guarulhos.

Serviço

Natal no Bosque Maia 2025

Quando: 5 de dezembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026

Horários de funcionamento: terça a sexta, das 16h às 23h; sábados, domingos e feriados, das 11h às 23h

Onde: Bosque Maia (avenida Paulo Faccini)