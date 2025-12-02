Operação Chuvas: Governo de SP amplia sistema de sirenes e investe na expansão da rede de alertas no Estado

Como parte da preparação da Operação Chuvas 2026, o Governo de São Paulo, através da Defesa Civil, firma nesta segunda-feira (dia 1º), cinco convênios para a instalação de nove sirenes de alerta remotos nos municípios de Capivari, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, São Luiz do Paraitinga, Campo Limpo Paulista, Monteiro Lobato, Registro, Campos do Jordão e Santos.

Esses dispositivos são voltados especialmente para o alerta à população em áreas de risco de deslizamento, enchentes ou outros desafios climáticos extremos, sendo acionados de forma remota sempre que haja necessidade de evacuação imediata da região por risco de desastre iminente.

Assim que os moradores são evacuados, os agentes da Defesa Civil entram em campo e os conduzem para abrigos emergenciais, em uma ação com foco na preservação de vidas.

Atualmente, São Paulo já conta com três sirenes sonoras instaladas em áreas de risco, em 2023, distribuídas nos municípios de Franco da Rocha, São Sebastião e Guarujá. Com as novas unidades, sobe para 12 o número de sirenes operando em municípios estratégicos. O investimento para a instalação das novas sirenes foi de pouco mais de R$ 3 milhões.

“A ampliação das sirenes garante que as pessoas recebam o alerta na hora certa, permitindo uma reação rápida e segura em situações de risco”, destacou a diretora da divisão de Monitoramento e Alerta, Major PM Michele César.

SP Sempre Alerta

A campanha SP Sempre Alerta – Operação Chuvas ocorre entre primeiro de dezembro e 31 de março. Durante este período todo o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil permanece em prontidão. Os agentes realizam ações preventivas, como o monitoramento climatológico 24 horas, emitem alertas e realizam vistorias de campo, além de ações para conscientizar e orientar a população sobre os riscos relacionados à chuva e outros fenômenos naturais com maior incidência no verão.