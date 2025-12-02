Pela primeira vez na história, Governo de SP recupera 70 milhões do crime organizado e reinveste tudo em segurança pública

O Governo de São Paulo recuperou mais de R$ 70 milhões em valores, ativos e bens apreendidos durante ações contra crimes de lavagem de dinheiro e outros recursos oriundos de sanções patrimoniais. Pela primeira vez na história, o valor apreendido será utilizado para intensificar o combate ao crime organizado. Do total recuperado, quase R$ 20 milhões já estão disponíveis para investimento na segurança pública.

O ineditismo da medida foi possível graças à alteração do Decreto nº 68.926/2024, em junho deste ano, que fortaleceu o programa de recuperação de ativos Recupera-SP e ampliou os investimentos em segurança pública. O pioneirismo da nova redação incluiu de forma expressa recursos oriundos de acordos firmados fora da Justiça — como os realizados durante investigações do Ministério Público — que podem ser revertidos diretamente ao programa. O texto anterior só abrangia as investigações da Polícia Civil. A mudança ampliou a capacidade de captação de recursos sem necessidade de decisão judicial, acelerando o repasse de verbas à segurança.

“É muito importante esse programa Recupera SP, porque a gente consegue trazer dinheiro do crime para combater o crime. A gente vai conseguir comprar mais viatura, armamento e dar condição melhor para o policial trabalhar com equipamentos e isso é um avanço muito grande”, afirma o secretário de segurança pública de São Paulo, Osvaldo Nico Gonçalves.

A alteração do decreto faz parte de um série de ações que fortalecem o combate ao crime organizado e avança na modernização da gestão de recursos públicos e na consolidação de uma política de segurança mais eficiente, ágil e sustentável em todo o estado.

Combate ao crime organizado

O enfrentamento ao crime organizado é uma prioridade do Governo de SP, que vem realizando investimentos contínuos na aquisição de viaturas, armamentos, equipamentos tecnológicos e sistemas de inteligência policial, ampliando a capacidade operacional das forças de segurança.

As ações têm sido integradas com órgãos municipais, estaduais e federais, com foco na asfixia financeira das facções criminosas e na desarticulação da logística do tráfico de drogas e de outros crimes explorados por esses grupos.

Desde 2023, as forças de segurança já realizaram 421 operações conjuntas com instituições como a Polícia Federal, o Ministério Público e o GAECO para desmantelar organizações criminosas, um trabalho que vem se refletindo diretamente nos indicadores criminais, com quedas históricas nos homicídios, latrocínios e roubos.