Polícia Civil de SP desmonta esquema de roubos de carga com participação de prestadores de serviços

A Polícia Civil, por meio do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), deflagrou nesta terça-feira (2) uma operação contra uma quadrilha especializada em roubos de carga, principalmente de cigarros, que contava com a colaboração direta de prestadores de serviços de empresas vítimas. São cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e cinco de prisão em São Paulo, Guarulhos e Atibaia. Até o momento, quatro pessoas foram detidas.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, ao menos 1,9 mil maços de cigarros, possivelmente roubados, foram apreendidos. As demais apreensões ainda estão sendo contabilizadas.

Ao menos três funcionários terceirizados integravam o esquema, fornecendo informações privilegiadas sobre rotas e facilitando a ação criminosa. Eles repassavam aos comparsas os trajetos das entregas, indicando horários e locais estratégicos para os assaltos. O trio também recrutava motoristas dispostos a entregar as cargas ao bando e a registrar falsos boletins de ocorrência para simular roubos.

As investigações começaram em junho, quando agentes da 4ª Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio (Disccpat) receberam uma denúncia sobre um veículo dublê usado em roubos na região da Penha, zona leste da capital. O carro passou a ser monitorado até se envolver em um roubo de carga de cigarros. Na ocasião, dois suspeitos foram presos, parte da mercadoria foi recuperada e uma arma foi apreendida.

De acordo com o delegado Fábio Sandrin, responsável pela operação, a prisão da dupla permitiu identificar outros integrantes da quadrilha por meio de interceptações telefônicas e telemáticas. Em setembro, quatro criminosos haviam sido detidos em uma primeira fase da operação, o que levou à identificação dos cinco alvos da ação desta terça-feira, entre eles os prestadores de serviços envolvidos no repasse das informações.

Os detidos estão sendo encaminhados à 4ª Disccpat, do Deic, onde os casos são registrados. As diligências continuam.