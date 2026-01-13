Após vitória no Globo de Ouro, Wagner Moura entra no radar do Oscar 2026

Depois de vencer o Globo de Ouro de Melhor Ator na madrugada de segunda-feira (12), Wagner Moura voltou a figurar entre os favoritos ao Oscar 2026 na mesma categoria, de acordo com as previsões atualizadas da revista Variety. A publicação também aposta em Fernanda Torres como possível indicada a Melhor Atriz.

A lista foi revisada após o sucesso de O Agente Secreto no Globo de Ouro, onde o filme conquistou dois prêmios: Melhor Ator em Filme de Drama, para Moura, e Melhor Filme Estrangeiro. A produção ainda disputou Melhor Filme de Drama, mas perdeu para Hamnet: A Vida antes de Hamlet, que também aparece nas projeções da Variety para o Oscar.

Além disso, a revista aponta o longa de Kleber Mendonça Filho como provável vencedor de Melhor Filme Estrangeiro, o que colocaria o Brasil em destaque em três categorias. O diretor de fotografia Adolpho Veloso também surge entre os possíveis indicados por seu trabalho em Sonhos de Trem. As votações da Academia terminam nesta sexta-feira (16), e os indicados serão anunciados em 22 de janeiro.