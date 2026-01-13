TV Câmara exibe entrevista com o escritor Thiago Loreto Giba sobre memória e identidade em Guarulhos

Nessa sexta-feira (16), a TV Câmara Guarulhos apresenta, às 19h, uma entrevista no programa Ponto de Vista com o escritor, articulador cultural e assistente social Thiago Loreto Giba. O convidado mergulha nas raízes históricas do município para falar sobre sua obra mais recente, “Sob os nossos ossos: histórias para não esquecer de Guarulhos”, lançada no final de 2025 com apoio do edital Aldir Blanc.

Composta por 12 contos, a obra de Giba transita entre o realismo fantástico e a crítica social, utilizando locais emblemáticos da cidade como pano de fundo, entre eles, o Hospital Padre Bento, o Sítio da Candinha e a Igreja do Rosário. Durante o programa, o autor explica como buscou dar visibilidade a espaços e narrativas muitas vezes apagados pela urbanização acelerada, transformando a própria cidade de Guarulhos em uma personagem viva e pulsante.

Além da produção mais recente, Thiago relembrou sua caminhada literária iniciada com “Poemas de amor e luta” (2020), obra que alcançou a marca de mil exemplares vendidos e inspirou produções audiovisuais locais. O entrevistado também destacou a importância de seu papel como assistente social na saúde pública e como essa vivência cotidiana com a população guarulhense influencia sua escrita e seu compromisso com a democratização da cultura, exemplificado pelas oficinas de escrita criativa que realiza em escolas públicas.

O programa Ponto de Vista vai ao ar às 19h pelo canal 6 da Redfox, canal 7 da Claro e pelo site da Câmara. A partir das 19h30, a entrevista completa estará disponível no canal da TV Câmara Guarulhos no YouTube.