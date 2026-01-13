Tentativa de assalto a empresa termina com homem morto em Guarulhos

Um homem de 26 anos morreu após ser baleado na noite deste sábado (11) ao tentar impedir a invasão de uma empresa na Avenida Sargento da Aeronáutica Plínio F. Gonçalves, em Guarulhos.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a Polícia Militar foi acionada por volta do ocorrido para atender a uma denúncia de disparos de arma de fogo. No local, os policiais encontraram a vítima já sem vida, caída em via pública.

Ainda conforme a SSP, o homem foi atingido ao tentar barrar um assalto a uma empresa de geradores. Os autores do crime fugiram em um veículo com o apoio de dois comparsas e, até o momento, ninguém foi preso.

A ocorrência foi registrada como latrocínio — roubo seguido de morte — no 7º Distrito Policial de Guarulhos, que segue responsável pelas investigações para identificar e localizar os envolvidos.