Exposição virtual homenageia arte de Ivald Granato

O Governo de SP inaugura nesta terça-feira (13) uma exposição virtual do artista brasileiro contemporâneo Ivald Granato, dedicada às obras de sua autoria presentes na coleção do Palácio dos Bandeirantes. A mostra pode ser acessada no site do Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do Governo do Estado de São Paulo, departamento museológico da Casa Civil.

O Acervo dos Palácios conta atualmente com 12 obras do conjunto “Quem é você? The Mask”, além de uma gravura da série “Direitos das futuras gerações”, que agora podem ser apreciadas na exposição virtual. A iniciativa surge como uma homenagem ao artista e como forma de ampliar o acesso público a esse importante patrimônio cultural.

A exposição virtual permanente está disponível no site do Acervo dos Palácios e pode ser acessada pelo link:

https://www.acervo.sp.gov.br/IvaldGranato/Artista

Sobre o artista

Artista multifacetado, Ivald Granato foi performer, pintor, gravador, fotógrafo, videomaker, desenhista e ativo agente cultural. Inquieto e curioso, transitou por diversas linguagens e tendências artísticas, construindo uma obra marcada pela irreverência, pelo espírito contestador e pela experimentação constante. Nascido em Campos dos Goytacazes e radicado em São Paulo a partir da década de 1970, Ivald Granato construiu uma carreira singular no cenário artístico brasileiro. Desde seu falecimento, em 2016, seu legado vem sendo cuidadosamente preservado por seus familiares.