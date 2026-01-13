SuperAção SP está com 187 vagas abertas para agentes

O Programa SuperAção SP está com 187 vagas abertas para a contratação de Agentes de SuperAção, profissionais que atuarão diretamente no acompanhamento de famílias em situação de vulnerabilidade social. As oportunidades contemplam 49 municípios das regiões da Grande São Paulo, Baixada Santista, Campinas e Sorocaba, ampliando a presença do programa da Secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo (SEDS) nos territórios.A Fundação Getulio Vargas (FGV Projetos) é responsável pela seleção e contratação dos profissionais, após a realização de um processo licitatório e de um edital público. Os agentes vão acompanhar as famílias em visitas domiciliares regulares, promovendo o acesso a direitos, serviços públicos e oportunidades.

A atuação inclui escuta qualificada, orientação, apoio à autonomia e registro de informações, sempre em consonância com a metodologia do programa, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado (SEDS). O trabalho é integrado à rede de proteção social dos territórios, mas sem sobreposição às atribuições das equipes municipais de assistência social.

Os agentes passarão por um processo de formação, com metodologia própria e alinhada à atuação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). As contratações serão feitas em regime CLT, com jornada de 40 horas semanais, de terça a sábado, das 9h às 18h. O pacote de benefícios inclui plano de saúde e odontológico, vale-refeição e alimentação, vale-transporte, seguro de vida, auxílio-creche, previdência privada e acesso ao Wellhub.

Para participar do processo seletivo, é necessário ensino médio completo, sendo desejável formação complementar em áreas como serviço social, trabalho comunitário, pedagogia social ou áreas correlatas, além de experiência em programas sociais ou trabalho voluntário.

O trabalho dos agentes

O SuperAção SP está baseado em duas trilhas de atendimento. A primeira, de Proteção Social, é voltada a famílias com maiores dificuldades de inclusão produtiva, como dependência de cuidados, idade avançada ou situação de rua. Já a trilha de Superação da Pobreza atende famílias com perfil ativo para a inserção ao mundo do trabalho.

O Plano de Desenvolvimento Familiar (PDF) é o principal instrumento da atuação dos agentes. O foco está nas visitas domiciliares e no acompanhamento individualizado e personalizado realizado pelos agentes, orientando três módulos complementares: Proteger, que garante acesso às políticas públicas; Desenvolver, com foco em educação, capacitação e qualificação profissional; e Incluir, para inserção no mundo do trabalho, seja de forma formal ou empreendedora.

As famílias serão acompanhadas durante dois anos, com monitoramento por mais seis meses para verificação dos avanços. Os incentivos financeiros variam de acordo com o perfil de cada família e podem ultrapassar R$ 10 mil ao longo do percurso no programa.