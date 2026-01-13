SP investe R$ 14,5 milhões para ampliar rede de Centros de Referência de Assistência Social em 31 municípios

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS), vai ampliar a rede de Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) em 31 municípios paulistas. O investimento de R$ 14,5 milhões permitirá fortalecer a Proteção Social Básica, ampliar a presença territorial do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e reduzir o déficit de cobertura existente no estado.

Atualmente, São Paulo conta com 1.234 unidades de CRAS distribuídas em todos os municípios. Ainda assim, 169 cidades apresentam necessidade de ampliação da cobertura, considerando critérios territoriais, populacionais e de vulnerabilidade social. Com a implantação das novas unidades, o estado avança no enfrentamento desse déficit e amplia o acesso da população aos serviços socioassistenciais.

A iniciativa garantirá que cerca de 135 mil novas famílias passem a ter acesso aos serviços ofertados nos CRAS, como o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), o atendimento em domicílio, o cadastramento e acompanhamento de famílias em situação de desproteção social, além da articulação com programas, serviços e benefícios da política de assistência social.

Para a secretária de Desenvolvimento Social, Andrezza Rosalém, o investimento reforça o compromisso do Governo do Estado com uma política pública estruturante e preventiva. “O CRAS é a principal porta de entrada do SUAS e tem um papel fundamental na proteção das famílias. Ampliar essa rede significa chegar mais perto de quem precisa, fortalecer os territórios e garantir que a assistência social atue antes que as vulnerabilidades se agravem”, afirma.

A diretora de Assistência Social da SEDS, Tatiane Magalhães, destaca que a ampliação das unidades fortalece a capacidade de resposta do Estado às demandas sociais. “Os CRAS permitem um acompanhamento contínuo das famílias e uma atuação integrada com a rede local. Com essa expansão, avançamos na universalização do acesso à Proteção Social Básica”, ressalta.

A expansão do CRAS será feita nos seguintes municípios:

Penápolis, Valparaíso, Dracena, Araraquara, Ibaté, São Carlos, Barretos, Bauru, Dois Córregos, Botucatu, Hortolândia, Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz Vasconcelos, Mogi das Cruzes, Itapecerica da Serra, Apiaí, Capão Bonito, Capivari, Conchal, Registro, Pirassununga, São Pedro, Cajuru, Jardinópolis, Pontal, Iperó, Caraguatatuba, Pindamonhangaba, Taubaté e Miracatu.

Os Centros de Referência de Assistência Social são a principal porta de entrada do SUAS e exercem papel estratégico na prevenção de situações de vulnerabilidade social. Atuando de forma descentralizada e territorializada, os CRAS promovem o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, a escuta qualificada e o acompanhamento sistemático das famílias, contribuindo para a redução das desigualdades sociais e para a garantia de direitos.