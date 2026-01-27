Servidores da Câmara de Guarulhos participam de vivências práticas em prol da saúde mental

A Câmara Municipal de Guarulhos deu início, nesta segunda (26), às atividades práticas da campanha Janeiro Branco, com foco na conscientização sobre os cuidados fundamentais com a saúde mental. Entre?10h?e?14h, as Salas de Reunião 1 e 2 foram palco de dinâmicas voltadas aos servidores da Casa, oferecendo exercícios simples de autorregulação emocional que podem ser integrados tanto à rotina institucional quanto à vida pessoal.??

De acordo com a psicóloga Silvana Siqueira, responsável pelo setor de Gestão de Segurança e Saúde Psicossocial da Câmara, a iniciativa é essencial diante do cenário nacional.?“O Brasil vem passando por uma crise forte de saúde mental, em que observamos o crescimento de ansiedade, estresse e depressão na nossa população. É extremamente importante promover essas práticas de autocuidado para o servidor, dentro da Câmara Municipal, que é a Casa que cuida da sociedade”, ressaltou.?

Durante a ação, os participantes de diversos setores foram convidados a realizar uma autoavaliação por meio de um formulário contendo uma escala de 21 sintomas.?“O objetivo da ferramenta?não foi o diagnóstico clínico, mas sim servir como um norteador individual e anônimo para que cada servidor pudesse identificar seu nível de ansiedade”,?explicou Magno Freire, que é?arquiteto, graduando em Psicologia e autor do livro “O Menino Cinza”. Após essa etapa inicial, o material foi descartado para garantir a privacidade dos envolvidos, que seguiram para uma segunda etapa de vivências sensoriais.?

Nessa fase prática, os servidores foram conduzidos por técnicas de presença, por meio da aplicação de?exercícios de respiração consciente (mindfulness) e aterramento (grounding), utilizando os cinco sentidos para promover o equilíbrio emocional. A proposta buscou capacitar os funcionários a lidarem melhor com as pressões cotidianas, incentivando a construção de rotinas mais saudáveis e humanizadas dentro do Legislativo guarulhense. As atividades do?Janeiro?Branco na Câmara seguiram ao longo do dia,?com?palestra enfatizando a?importância da escuta e do bem-estar coletivo.?



PALESTRA

No período da tarde, a psicóloga Silvana Siqueira, falou que a Câmara de Guarulhos é o primeiro órgão público legislativo que cria um setor de saúde psicossocial. No último trimestre de 2025, o setor havia enviado um questionário aos servidores para fazer um diagnóstico relacionado ao perfil dos trabalhadores.

Segundo Silvana, as atividades realizadas nesta segunda-feira, são fruto desse levantamento que apontou a necessidade de fornecer informações sobre saúde mental, manter canais contínuos sobre o tema, promover encontros sobre inteligência emocional, comunicação não violenta, e condução assertiva e humanizada do trabalho. Ela informou que em fevereiro o setor deverá promover ciclos com programa de treinamento e, posteriormente, reaplicar o questionário.

Silvana falou também que a finalidade do setor dirigido por ela é atuar na prevenção da saúde mental, garantir atendimento e acolhimento para os servidores, além de fazer gestão dos riscos após identificar os problemas. “Estamos seguindo a diretriz do Ministério do Trabalho”, informou.

O estudante de psicologia Magno freire falou sobre a importância de ouvir e ser ouvido. “Vivemos num mundo onde todo mundo fala, todo mundo quer falar, mas quem escuta? Quando não somos escutados adoecemos”, disse. Freire destacou a importância da generosidade e de escutar, verdadeiramente, as pessoas. Ele afirmou que o recomeço está associado às escolhas. “Recomeçar não é voltar atrás, nem mudar de caminho – é avançar diferente; agir com mais presença”, disse ele.