Iniciativa apoiada pela Lei Paulista oferece aula de kart gratuitamente em Birigui

Motores ligados para mais uma temporada da Escolinha de Kart, projeto idealizado pelo Speed Motor Clube, de Birigui, que conta com recursos da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte. As aulas são gratuitas e acontecem no Speed Park Kartódromo Internacional de 27 de janeiro a 27 de março.

A escolinha tem como propósito oferecer uma imersão aos alunos em todos aspectos que envolvem um carro, passando por técnicas de pilotagem, noções de mecânica, segurança na pista e educação no trânsito, além de fortalecer o trabalho de formação de novos talentos para o kartismo nacional.

“O kart é uma ferramenta de educação, disciplina e inclusão, e ver esses jovens se desenvolvendo dentro e fora da pista é o que dá sentido a tudo isso. A escolinha não se trata apenas de formar pilotos, mas de formar cidadãos”, diz Ricardo Gracia, diretor do kartódromo.

A turma formada por 60 alunos de 7 a 11 anos passa primeiro por uma bateria de aulas teóricas e práticas no simulador e a partir de 3 de março assume o volante para as atividades de pista. Ao final das aulas práticas de kart, os alunos participam de uma corrida e recebem seus certificados de formação. Para mais informações, acesse speedpark.com.br.