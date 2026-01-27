Ponto de Vista entrevista Edu Leporo sobre os 10 anos do projeto Moradores de Rua e Seus Cães

Nessa sexta (30), a TV Câmara Guarulhos exibe, às 19h, uma entrevista exclusiva com o fotógrafo Edu Leporo no programa Ponto de Vista. Natural de Guarulhos e atualmente residente em Itanhaém, Leporo é o idealizador e presidente do projeto Moradores de Rua e Seus Cães, iniciativa que nasceu de seu olhar artístico e se transformou em uma das maiores redes independentes de apoio a pessoas em situação de rua e seus animais no Brasil.

Durante a entrevista, o convidado relembrou o início de sua carreira em 2010 e como a especialização em fotografia de pets o levou a investigar a relação de afeto entre tutores vulneráveis e seus cães. Essa pesquisa resultou no livro “Moradores de Rua e Seus Cães”, lançado em 2015, e na fundação do projeto homônimo, que celebrou uma década de existência em dezembro passado. Além dessa obra, Leporo também é autor de “A Odisseia do Pequeno Bento”, relato pessoal sobre a superação de um de seus filhos.

O programa Ponto de Vista com Edu Leporo será exibido no dia 30 de janeiro (sexta-feira), às 19h, pelos canais 6 da Redfox e 7 da Claro, além da transmissão ao vivo pelo site da Câmara Municipal de Guarulhos. A partir das 19h30, o conteúdo completo estará disponível no canal oficial da emissora no YouTube. Para acessar a galeria de fotos da gravação, clique aqui.