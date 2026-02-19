UNG abre primeiro semestre de 2026 com gincanas, músicas e integração

Para integrar calouros e veteranos ao primeiro semestre de 2026, a Universidade Guarulhos (UNG) realiza a tradicional recepção acadêmica. O evento acontece na próxima quarta-feira (25), nos períodos da manhã e da noite, e promete movimentar o campus Centro. A programação é repleta de músicas, brincadeiras, participação das ligas acadêmicas e diversas opções gastronômicas.

No período da manhã, o encontro acontece a partir das 9h, no Prédio A, ao som do DJ Jorge Corrêa. Além disso, há dinâmicas interativas e distribuição de brindes. Já à noite, a festa começa às 18h30, no saguão do Prédio F, com a apresentação do grupo de pagode Pura Molecagem e outras atrações. A festividade ainda conta com um cardápio que inclui carne louca, cachorro-quente, bolo de pote, brownie, mini pizza, cookies, batata frita, geladinho, pastel, refrigerantes e sucos.

De acordo com o reitor da UNG, Yuri Neiman, o objetivo da festa é acolher todos os alunos desde os primeiros dias de aula. “Cada semestre se inicia com muitas expectativas, oportunidades e novos desafios. A recepção acadêmica é uma forma de mostrar a alunos e professores que uma formação universitária completa inclui conhecimento, convivência e experiências extracurriculares, marcando a trajetória de cada estudante”, destaca.