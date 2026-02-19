Aeroporto de Guarulhos tem voos cancelados por conta de greve na Argentina

A greve geral realizada na Argentina nesta quinta (19) provocou reflexos diretos no Aeroporto de Guarulhos. De acordo com a concessionária GRU Airport, 14 voos com origem ou destino ao país vizinho foram cancelados.

A paralisação, com duração de 24 horas, foi convocada por centrais sindicais em protesto contra a reforma trabalhista apoiada pelo presidente Javier Milei. Esta é a quarta greve geral registrada durante sua gestão.

O texto da reforma foi aprovado pelo Senado argentino na semana passada e ainda será analisado pela Câmara. A principal central sindical do país afirma que as mudanças representam um retrocesso nos direitos trabalhistas. Já o governo defende que a proposta busca modernizar as relações de trabalho e reduzir custos.

Para assegurar os 37 votos necessários no Senado — onde o governo conta com 20 parlamentares próprios — houve ajustes em alguns artigos, após negociações com a oposição.

Além dos impactos em Guarulhos, a greve afetou o transporte aéreo em toda a Argentina. Segundo a companhia Aerolíneas Argentinas, 255 voos foram cancelados, prejudicando cerca de 31 mil passageiros. Trabalhadores portuários e sindicatos do setor de transporte também aderiram à paralisação.

O protesto ocorre em meio à retração da atividade industrial no país. De acordo com entidades sindicais, mais de 21 mil empresas encerraram as atividades nos últimos dois anos, com a perda estimada de cerca de 300 mil postos de trabalho.